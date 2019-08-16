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В Краснокамском районе реконструировали мост через реку Шаньша

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 71
Рубрика: Экономика
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе реконструировали мост через реку Шаньша

В Краснокамском районе Башкирии завершают реконструкцию моста Дюртюли-Нефтекамск. Переправа проходит через реку Шаньша. Старый мост, не отвечающий нормам безопасности, был полностью демонтирован, сообщают в Гострансе РБ, сообщает сайт Newsbash.ru

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На новой 20-метровой постройке, шириной 14,4 метров, обустроили подходы протяженностью в 150 метров. На данный момент на мост наносят дорожную разметку, затем будет произведен разбор объездной дороги и рекультивация.
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