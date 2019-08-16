В Краснокамском районе реконструировали мост через реку Шаньша
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В Краснокамском районе Башкирии завершают реконструкцию моста Дюртюли-Нефтекамск. Переправа проходит через реку Шаньша. Старый мост, не отвечающий нормам безопасности, был полностью демонтирован, сообщают в Гострансе РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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