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В Башкирии раньше запланированного срока отремонтировали дорогу Кушнаренково-Бакалы

Добавлено: 18.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Кушнаренковский район
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В Башкирии раньше запланированного срока отремонтировали дорогу Кушнаренково-Бакалы

Прямая дорога от Кушнаренково до Бакалов открыта. Участок сдан раньше запланированного срока. Дорогу регионального значения начали ремонтировать в мае текущего года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня участок дороги приняла государственная комиссия, сообщает сайт Newsbash.ru.

Дорожным курвиметром измеряется расстояние от бровки земляного полотна до дорожного знака. Дистанция соответствует стандарту, и заказчик, то есть Управление дорожного хозяйства республики, принимает объект. Ремонт стартовал в мае. И за 4 неполных месяца здесь выровняли асфальт, нанесли разметку, установили дорожные знаки, а также укрепили обочину. В целом комиссия оценила работу на твердую четверку.

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Также комиссия проверила рабочие параметры автодороги. В этом им помогла «дорожная лаборатория». На машине установлены специальные датчики. Они передают информацию на компьютер, на котором показываются продольные и поперечные уклоны дороги, рисуется план местности и измеряется ровность покрытия.

Кстати, СП-12 считается одной из лучших асфальтобетонных смесей. Им покрывают самый верхний слой дороги. Специалисты утверждают, что его хватит как минимум на 10 лет. К слову, на трассу Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы смеси ушло более тонны на почти 9 тысячах квадратных метров.

В это число входит ремонт на дорогах Уфы и Уфимского района, Стерлитамака и Стерлитамакского района, Салавата, Ишимбая, а также Кармаскалинского и Кушнаренковского районов. Кроме этого, в рамках нацпроекта предусмотрена установка дорожных знаков, барьерных, тротуарных и пешеходных ограждений и светофоров.


Автор: Радмир Азнабаев

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