В Уфе изменится тариф на городскую электричку. К примеру, уже с 3 сентября из Шакши в Дему можно будет доехать за 21 рубль вместо нынешних 67 рублей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио главы РБ Радий Хабиров.





Также руководитель региона добавил о намерении властей соединить электрички с другими видами транспорта. В частности, он заявил, что строительство одного пересадочного комплекса – «1629 км» – начнется уже в будущем году. Еще четыре станции – Спортивная, Парковая, Шакша, Черниковка – будут запроектированы.

«Преимущества проекта – очевидны, железнодорожное сообщение позволяет за 40 минут доехать от Шакши до Дёмы, на что на автотранспорте можно потратить час-два», – пояснил Радий Хабиров.

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Кроме того, временно исполняющий обязанности главы РБ отметил, что намерен ввести в систему оплаты проезда на электричках карту «Алга», которой в течение так называемого «счастливого часа» можно было бы пользоваться, заплатив однажды, и электричкой и автобусом «Башавтотранса».Напомним, ранее Хабиров заявлял, что вокруг Уфы может появиться железнодорожное кольцо.