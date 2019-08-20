В Раевском, Иглино, Чишмах и Давлеканово создадут транспортно-пересадочные узлы на базе вокзалов
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В четырех муниципалитетах Башкирии – Раевском, Иглино, Чишмах и Давлеканово – создадут транспортно-пересадочные узлы на базе вокзалов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Радий Хабиров инициативу по реконструкции принял, но подчеркнул, что она должна быть проведена правильно. Проекты предлагаемых изменений он предложил изучить и «корректно определить» перечень и стоимость работ.
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