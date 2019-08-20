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В Раевском, Иглино, Чишмах и Давлеканово создадут транспортно-пересадочные узлы на базе вокзалов

Добавлено: 20.08.19
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Рубрика: Экономика
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В Раевском, Иглино, Чишмах и Давлеканово создадут транспортно-пересадочные узлы на базе вокзалов

В четырех муниципалитетах Башкирии – Раевском, Иглино, Чишмах и Давлеканово – создадут транспортно-пересадочные узлы на базе вокзалов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам главы Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, общая стоимость работ составит 54 млн рублей.

Радий Хабиров инициативу по реконструкции принял, но подчеркнул, что она должна быть проведена правильно. Проекты предлагаемых изменений он предложил изучить и «корректно определить» перечень и стоимость работ.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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