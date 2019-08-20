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В Архангельском районе Башкирии достраивают новое здание школы и детсада

Добавлено: 20.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Архангельский район
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В Архангельском районе Башкирии достраивают новое здание школы и детсада

В деревне Айтмембетово Архангельского района, где проживает более 300 человек, подрядчики завершают строительство нового образовательного учреждения, которое совмещает школу на 60 мест и детский сад на 40 мест. Как сообщили в Госстрое Башкирии. сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы, укладка линолеума, покраска стен, монтаж подвесных потолков, расстановка кухонного оборудования, сообщает сайт Newsbash.ru.

Одновременно идет благоустройство территории, дорогу готовят к укладке асфальта. К зданию проложены все коммуникации — опоры наружного освещения, теплотрассы, кабельные линии электроснабжения, пробурены скважины для водоснабжения. Во дворе подготовлена основа под игровые площадки.

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Строительство началось в августе прошлого года в рамках проекта «100 объектов к 100-летию республики». Здания старой школы и библиотеки, согласно проекту, были демонтированы. Работы велись круглогодично в сложных климатических условиях и в удаленной местности.

Сдать объект планируется в сентябре текущего года. Генподрядчиком выступает ООО «Строительная фирма 15 БНЗС», госзаказчик – ГКУ «Управление капитального строительства РБ».
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