В Архангельском районе Башкирии достраивают новое здание школы и детсада
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В деревне Айтмембетово Архангельского района, где проживает более 300 человек, подрядчики завершают строительство нового образовательного учреждения, которое совмещает школу на 60 мест и детский сад на 40 мест. Как сообщили в Госстрое Башкирии. сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы, укладка линолеума, покраска стен, монтаж подвесных потолков, расстановка кухонного оборудования, сообщает сайт Newsbash.ru.
Одновременно идет благоустройство территории, дорогу готовят к укладке асфальта. К зданию проложены все коммуникации — опоры наружного освещения, теплотрассы, кабельные линии электроснабжения, пробурены скважины для водоснабжения. Во дворе подготовлена основа под игровые площадки.
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Сдать объект планируется в сентябре текущего года. Генподрядчиком выступает ООО «Строительная фирма 15 БНЗС», госзаказчик – ГКУ «Управление капитального строительства РБ».
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