В Башкирии все райцентры обеспечены транспортным сообщением с Уфой автобусами государственного перевозчика. «Башавтотранс» восстановил прекращенные маршруты в 14 райцентров — в Архангельское, Раевку, Аскарово, Бакалы, Ново-Белокатай, Старосубхангулово, Давлеканово, Ермекеево, Верхне-Яркеево, Ишимбай, Николо-Березовку, Киргиз-Мияки, Стерлибашево и Чекмагуш, сообщает сайт Newsbash.ru.





Об этом на «Транспортном часе» в правительстве республики сообщил руководитель Гостранса Тимур Мухаметьянов, отметив, что пока на маршрутах работают по 1-2 микроавтобуса (8 мест), делающие от 3 до 5 «кругов» в ближние поселки и по одному «кругу» — в дальние. С приобретением автобусов госперевозчик сможет увеличить число рейсов.

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До конца года ГУП «Башавтотранс» пополнит парк на 527 автобусов разного класса. Например, сегодня, 20 августа, компания получила 42 ПАЗа Vector Next, предназначенных для городских и пригородных маршрутов, и 60 микроавтобусов Ford Transit для междугородних и пригородных перевозок.