Буздякский комбинат планирует расширить производство
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Буздякский комбинат вошел в состав участников проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Соответствующее соглашение АО «Пищепром» подписало с правительством РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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