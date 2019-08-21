Буздякский комбинат планирует расширить производство

Буздякский комбинат вошел в состав участников проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Соответствующее соглашение АО «Пищепром» подписало с правительством РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В ближайшее время «Буздякский» планируется расширить площади, построить новое овощехранилище и купить современное оборудование. К 2022 году производство продукции увеличится в 3,5 раза. Власти республики окажут поддержку предприятию.