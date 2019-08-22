В Уфе рассмотрели проект разработки двигателей для малой авиации

В Уфе в ходе прошедшего накануне «Инвестчаса» рассмотрели проект разработки двигателей для малой авиации. Его представил гендиректор ООО «Двигатели для авиации» Платон Маслов. По его словам, первый прототип двигателя уже разработан, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Компания попросила у мэрии поддержки в получении льготных кредитов. Кроме того, администрация города может рассмотреть возможности софинансирования проекта в рамках существующих программ.