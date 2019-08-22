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В Уфе рассмотрели проект разработки двигателей для малой авиации

Добавлено: 22.08.19
Просмотров: 60
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе рассмотрели проект разработки двигателей для малой авиации

В Уфе в ходе прошедшего накануне «Инвестчаса» рассмотрели проект разработки двигателей для малой авиации. Его представил гендиректор ООО «Двигатели для авиации» Платон Маслов. По его словам, первый прототип двигателя уже разработан, сообщает сайт Newsbash.ru.

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