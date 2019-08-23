В Башкирии не оборудованы 10 тысяч контейнерных площадок

В районах Башкирии наблюдается острая нехватка контейнеров и контейнерных площадок. С начала года все муниципальные образования республики приступили к приобретению и установке контейнеров. В настоящее время их уже закуплено порядка 15 тысяч, сообщает сайт Newsbash.ru.





Еще остается потребность в 15-20 тысячах контейнерах и 10 тысячах контейнерных площадок. Об этом на совещании по исполнению национального проекта «Экология» в Башкортостане сообщил замминистра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. Руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта депутат Госдумы Зариф Байгускаров отметил, что ситуация в отрасли сегодня сложилась непростая, есть много вопросов, на которые нужно найти оптимальные решения. «У нас готовятся четыре проекта по мусоросортировочным комплексам в Дуване, Дюртюлях, Янауле, Благоваре. Это небольшие комплексы по сортировке мусора, и они не решат проблему всей республики. Вопрос остается и по тому, как этот отсортированный мусор будет перерабатываться или утилизироваться. Считаю, что нам нужен для этого завод вблизи Уфы. Я готов сделать все для того, чтобы средства были выделены из федерального бюджета, но нужны хорошие проекты», — сказал Зариф Байгускаров. Врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что вопрос утилизации отходов стоит настолько остро, что если не решить его в ближайшее время, то «мы погрязнем в этом мусоре».

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В свою очередь, Нияз Фазылов уверен, что строительство мусоросжигательного завода в республике необходимо, но в данный момент есть ряд сдерживающих факторов. Во-первых, инвесторы не видят экономической выгоды, так как для них непривлекательна цена, по которой планируется продавать получаемую от сжигания энергию. Во-вторых, для строительства подобного объекта необходимо провести общественные слушания, учесть мнение людей. Население же, как правило, пугается формулировки «сжигание мусора», боится, что это обернется экологическими проблемами и тормозит процесс. Только решив все эти проблемы, республика сможет продвинуться в части современного подхода к утилизации мусора.Помимо этого, по словам Нияза Фазылова, нацпроект предполагает также ликвидацию свалок. За счет федеральных средств в Башкортостане будет ликвидировано семь свалок, площадью от 3 га в крупных городах. Если говорить о более мелких свалках, то их в Уфе в текущем году уже ликвидировано девять, в Нефтекамске — четыре и в планах еще две.По вывозу отходов ТБО с начала года также остаются нерешенные вопросы. Путаница с начислением платежей, возникшая из-за недостоверности сведений в базах данных, представленных регоператорам, ликвидируется медленно. Сами жители своими заявлениями помогают внести в базу актуальные данные о прописке и месте проживания. Замминистра также отметил, что сегодня сохраняется недостаточно высокий уровень собираемости с граждан платы за вывоз мусора.В завершение совещания было принято решение изучить опыт регионов, где есть примеры функционирования мусороперерабатывающих предприятий. Возможно, именно переработка, а не сжигание отходов станет компромиссным решением, которое устроит и инвесторов, и граждан.