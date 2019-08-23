В Башкирии озвучили, кто получает самую высокую и самую низкую зарплату
В Башкирии озвучили, какие зарплаты получают работники, занятые в различных отраслях экономики, а также назвали среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в целом по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, по данным Башстата, по итогам второго квартала текущего года размер средней зарплаты составил 37323,7 рубля. При этом в июне средняя зарплата в регионе выросла до 38719,4 рубля (в мае она достигала 37403 рублей).
Также в «десятку» самых высокооплачиваемых работ вошли:
— профессиональная, научная и техническая деятельность — 52845 рублей в месяц;
— финансовая и страховая деятельность — 46916,1 рубля в месяц;
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 46488,6 рубля в месяц;
— производство транспортных средств и оборудования — 44401,9 рубля в месяц;
— обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 44258,4 рубля в месяц;
— деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 42911,2 рубля в месяц;
— государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 42024 рубля в месяц.
Выше средней зарплаты в Башкирии получают работники, занятые деятельностью в области информации и связи (41587,6 рубля в месяц); транспортировки и хранения (40962 рублей в месяц), а также в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (40217,4 рубля в месяц).
Самые низкие зарплаты получают работники, занятые:
— производством кожи и изделий из кожи — 13813,7 рубля в месяц;
— производством мебели — 15352,3 рубля в месяц;
— производством одежды — 18524,4 рубля в месяц;
— деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания — 19702,6 рубля в месяц;
— сельским хозяйством (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) — 20050,1 рубля в месяц;
— растениеводством и животноводством, охотой и предоставлением соответствующих услуг в этих областях — 20139,6 рубля в месяц;
— сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством — 20232,8 рубля в месяц;
— полиграфической деятельностью и копированием носителей информации — 20576,2 рубля в месяц;
— лесоводством и лесозаготовками — 22371,6 рубля в месяц;
— производством текстильных изделий — 22282,5 рубля в месяц.