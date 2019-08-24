Стала известна новая величина прожиточного минимума в России за второй квартал 2019 года

В соответствии с приказом, опубликованным на портале﻿ нормативно-правовой информации, он составил на душу населения 11 тысяч 185 рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Для трудоспособного населения минимум установлен в размере 12 тысяч 130 рублей, для пенсионеров — 9 тысяч 236 рублей, для детей — 11 тысяч 4 рубля.

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В первом квартале прожиточный минимум в целом по России составлял 10 тысяч 753 рубля, для трудоспособного населения — 11 тысяч 653 рублей, пенсионеров — 8 тысяч 894 рублей, детей — 10 тысяч 585 рублей.Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины. Под ней подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.Показатель используется при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.