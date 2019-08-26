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В Аскинском районе будут выращивать до трех тысяч тонн форели

Добавлено: 26.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе будут выращивать до трех тысяч тонн форели

В Аскинском районе компания «Бельский рыбхоз» завершает строительство рыбоводного хозяйства. Их инвестиционный проект по созданию искусственного водоема для разведения и выращивания форели и северных промысловых рыб находится на сопровождении Корпорации развития Башкирии, сообщает пресс-служба организации, сообщает сайт Newsbash.ru.

В планах компании – реализация глобального проекта, который позволит увеличить количество рыбной продукции местного производства на три тысячи тонн. Производство позволит создать 100 новых рабочих мест.

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К 2023 году инвестор планирует создать сеть искусственных водоемов и построить завод по переработке товарной рыбы на территории ТОСЭР города Благовещенска.

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