В Аскинском районе будут выращивать до трех тысяч тонн форели
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В Аскинском районе компания «Бельский рыбхоз» завершает строительство рыбоводного хозяйства. Их инвестиционный проект по созданию искусственного водоема для разведения и выращивания форели и северных промысловых рыб находится на сопровождении Корпорации развития Башкирии, сообщает пресс-служба организации, сообщает сайт Newsbash.ru.
В планах компании – реализация глобального проекта, который позволит увеличить количество рыбной продукции местного производства на три тысячи тонн. Производство позволит создать 100 новых рабочих мест.
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