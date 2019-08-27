Что такое инициативное бюджетирование и как его получить в Башкирии

В Башкирии готовится к старту очередной этап программы инициативного бюджетирования. Принять участие в ней и получить до миллиона рублей на решение наболевших вопросов благоустройства может каждый. И отличные новости – финансирование программы на следующий год увеличили на сто миллионов рублей. Таким образом на народные инициативы за год потратят полмиллиарда. Мы подготовили для вас подробную инструкцию, как их получить.





Что это такое — «инициативное бюджетирование»

Это когда люди самостоятельно решают, как расходовать бюджетные средства, выделяемые на их города или районы. Кто лучше жителей села Иваново знает, что им нужно в первую очередь – провести освещение, поставить забор на кладбище или установить детскую площадку? Да никто!

Доля от всех жителей сообщества, участвующих в собрании,

Собрали или местные жители свою часть средств,

Выделяет ли администрация деньги из бюджета,

Помогают ли спонсоры,

Пишут ли про проект местные СМИ и группы в социальных сетях,

Участвует ли население в строительстве и благоустройстве,

Создает ли проект рабочие места,

Экологичность объекта.

отремонтировали 254 дороги местного значения,

провели ремонт в 320 школах и детских садах,

установили 110 детских игровых площадок,

преобразовали 156 учреждений культуры,

облагородили 68 общественных территорий.

Придумали это в Бразилии около сорока лет назад, в середине двухтысячных экспериментировать с программой начали в Ставропольском крае, а в Башкирии программа поддержки местных инициатив работает с 2014 года. Сначала ее опробовали в семи районах Зауралья, а с 2016-го распространили на все остальные.Планируется, что к 2030 году пять процентов бюджета Башкирии будет тратиться с учетом мнения жителей территорий, а самих программ будет примерно с десяток.Чтобы получить деньги по программе поддержки местных инициатив, нужно:1) провести собрание,2) подать документы на конкурс,3) самостоятельно собрать часть средств.Не менее 3% от общей суммы. Еще 5-15% от требуемой суммы вам должна добавить местная администрация. Ну и никем не запрещается, а наоборот, всячески одобряется спонсорская помощь местных предпринимателей. Точная сумма зависит от стоимости проекта и количества участвующих людей.По статистике, «собственные средства граждан» — это 171 рубль с человека. Деньги не самые большие, но зато какой воспитательный эффект. Такой подход очень помогает возродить утраченный навык кооперироваться и вместе решать злободневные вопросы. А к тому, во что вложился сам, отношение совсем другое. Ведь частичка этих качелей или забора — немного твоя собственность.Например, вы хотите поставить современную детскую площадку за 500 тысяч рублей. Это означает, что еще минимум 50 тысяч должна будет выделить администрация и 25 тысяч собрать жильцы. Если у вас во дворе три трехподъездные девятиэтажки, это суммарно выйдет всего по 77 рублей с квартиры. Если привлечь пару спонсоров на 25 тысяч рублей, всего у вас будет 400+50+25+25=500 тысяч рублей.Потратить средства можно только на ремонт дорог, организацию водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и решение других проблем местного значения. Максимальная сумма, которую можно получить на один проект – миллион рублей.Есть два условия. Во-первых, проект должен быть завершен в течение календарного года – разворачивать многолетнее строительство запрещено. Во-вторых, после сдачи объект переходит в муниципальную собственность.При подсчете нет субъективных факторов – «нравится-не нравится» или «сколько баллов член жюри поставит этому проекту». Оценки каждому проекту расставляет автоматизированная система. Критериев отбора всего восемь. Вот они:По всем пунктам требуются подтверждающие документы. Если выполните все восемь, получите сто баллов.За четыре года, что работает программа, в обсуждении проектов приняли участие более 255 тысяч человек, выполнено свыше двух тысяч проектов, в том числе:Лучше всего получается работать у Илишевского, Давлекановского и Баймакского районов, а среди городов – у Нефтекамска, Сибая и Салавата.В Башкирии в полную силу работают три проекта: ППМИ, «Башкирские дворики» и «Реальные дела».«Башкирские дворики» - комплексное благоустройство дворов в многоквартирных домах с учетом мнения всех жителей. В этом году республиканский бюджет выделил на программу более полутора миллиарда рублей. Люди сами выбирают, что, где и как должно быть в их дворе. Подробнее про программу читайте в материале «Башкирия выделяет 3,8 млрд рублей на благоустройство дворов. Как их потратят﻿».«Реальные дела» — на сходе граждане решают, какая из их проблем самая злободневная, оформляют наказ своим депутатам Госсобрания и Госдумы. На основе заявок штаб формирует базу проблем и постепенно их решает. На это из бюджета ежегодно выделяется более 150 млн рублей. За четыре года работы удалось решить более трех тысяч наказов.Со следующего года по всей республике запускается новый проект «Наше село» — это поддержка инициатив сельских жителей по решению местных проблем. Каждый муниципалитет будет сам определять, какую часть бюджета тратить с учетом мнения населения. Где-то это бюджет дорожного фонда, где-то это средства, выделенные на образование или культуру. Проект в пилотном режиме проработал в шести районах республики. Как показала практика, средняя стоимость каждого из них – около 300 тысяч рублей.

Также в тестовом режиме заработают проекты: — Для НКО – они самостоятельно должны подавать заявки, готовить документацию, собирать мнения и проводить собрания. — Для школьников. Инициировать проекты по решению вопросов благоустройства будут учащиеся.



Куда обращаться с вопросами?

За консультациями можно обращаться можно в Центр изучения гражданских инициатив Института стратегическиз исследований АН РБ. Телефон: +7(347)272-74-86 е-мейл: pestovaog@isi-rb.ru

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