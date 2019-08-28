Правительство Башкирии подписало соглашение с ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот»: в Ишимбайском районе планируется построить завод по производству мясных консервов с забойным цехом и лабораторией контроля качества, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сырье будет поступать от республиканских хозяйств и фермеров.В строительство вложат около 750 млн рублей; предполагается, что предприятие станет девятым резидентом особой экономической зоны.