В Ишимбайском районе планируется построить завод по производству мясных консервов
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Правительство Башкирии подписало соглашение с ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот»: в Ишимбайском районе планируется построить завод по производству мясных консервов с забойным цехом и лабораторией контроля качества, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В строительство вложат около 750 млн рублей; предполагается, что предприятие станет девятым резидентом особой экономической зоны.
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