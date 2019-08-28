В Агидели планируют открыть производство композитных мембранных материалов для изготовления спецодежды, экипировки и средств защиты

Власти Башкирии рассматривают возможность открытия в Агидели производства рулонных композитных мембранных материалов для изготовления спецодежды, экипировки и средств защиты для работников различных отраслей промышленности, сообщает сайт Newsbash.ru.





Предполагается, что для его создания потребуется 490 млн рублей вложений.По словам президента Саратовского государственного университета имени Чернышевского Леонида Коссовича, технологии производства рулонных материалов уже освоены малым инновационным предприятием при университете. Выпускаемая продукция вызвала интерес у ряда коммерческих и государственных организаций.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Для реализации проекта планируется привлечь средства АО «Региональный фонд». В свою очередь, гендиректор фонда Тимур Казыханов подчеркнул, что прежде всего нужно минимизировать риски, в частности, провести дополнительные маркетинговые исследования и осуществлять вложения поэтапно.Радий Хабиров поддержал слова руководителя Регионального фонда и отметил что необходимо все просчитать и составить дорожную карту. Как только план проекта будет готов власти обсудят его еще раз.