Мост в Караидели в перспективе соединит северо-восток с центральной частью республики

Его открытие обеспечит круглогодичное сообщение населённых пунктов муниципалитета с райцентром и станет началом новой трассы Бирск – Тастуба – Сатка. В перспективе она соединит северо-восток с центральной частью республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





Раньше единственным путем из села Магинск в районный центр была эта дорога, мощеная щебнем. Она проходит через платную понтонную переправу, которая не всегда работает в межсезонье, рассказывает водитель Салават Зарифуллин. Но ситуация должна измениться, когда достроят мост через реку Уфу.

- Мы, грубо говоря, что весной, что осенью — мы отрезаны, я сам работал водителем, ездили в рейсы через Челябинск. В дальнейшем, я думаю, будет прекрасно, люди не будут мучиться.

- Ладно, что построили, потому что, когда ледоход весной – больные не могли попасть, школьники страдали, пенсионеры страдали.

- Раньше по щебенке ездили, дороги были грязные, долго ехали, а сейчас, если асфальт будет, мост построят – прямые же дороги будут.

Строительства нового моста жители Караидельского района ждали давно. Теперь он обеспечит круглогодичное сообщение с районным центром.Сейчас строительство моста находится на завершающем этапе, закончен монтаж несущей конструкции, очистных сооружений и ветрозащиты, устанавливается судовая сигнализация и антивандальная сетка.Этот мост является самым крупным объектом, который строится к столетию Башкортостана. Его протяженность 324 метра, а ширина проезжей части 9 метров. Весит железобетонная конструкция больше тысячи тонн, и, как говорят специалисты примерно такой же вес она может выдержать.Мост станет частью новой трассы Бирск-Тастуба-Сатка. На этот проект было выделено больше 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 10 километров этой дороги. Сейчас на данном участке происходит укладка сверхпрочного асфальта.

Марс Ахметзянов, заместитель начальника уфимского ДРСУ:



- Устройство покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Прочностные характеристики у него довольно высокие. Долговечный, на пять лет точно хватит.

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Работы планируют закончить к началу октября. Остальные 40 км трассы будут реконструированы к 2022 году. Дорога соединит северо-восток с центром республики. А сам Башкортостан — с Челябинской и Свердловской областями. А это, в свою очередь, поможет разгрузить трассы М-5 и М-7. В перспективе трасса станет частью федерального маршрута Екатеринбург – Казань.