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Мусоросортировочный комплекс в Ишимбае назвали одним из лучших в России

Добавлено: 29.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Ишимбайский район
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Мусоросортировочный комплекс в Ишимбае назвали одним из лучших в России

Мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити» в Ишимбае по оценкам Российского экологического оператора признан одним из 15 предприятий страны, которые отвечают критериям безопасности и эффективности национальной программы «Экология», сообщает сайт Newsbash.ru.

15 лучших предприятий выбирали из 165 подобных объектов, а главным критерием оценивания был процент извлечения полезных вторичных ресурсов после обработки отходов – не меньше 20%.

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Напомним, национальная программа «Экология» направлена на решение ряда экологических проблем, в том числе и проблемы правильной, эффективной и безопасной утилизации отходов в стране. Российский экологический оператор настаивает на модернизации отрасли, с целью создания лучших практик обращения с ТКО и другими видами отходов.

В список 15 предприятий также попали объекты Ленинградской, Воронежской, Архангельской областей и мусоросортировочный комплекс Ставропольского края.

Также стало известно, что до 2024 года в Башкирии планируется строительство 3 больших заводов по утилизации отходов, а также 16 современных мусоросортировочных предприятий. Все проекты утверждены и будут реализованы в рамках нацпрограммы «Экология».

На сегодняшний день в Башкирии работают 35 полигонов ТБО и 14 мусоросортировочных заводов, один из которых вошел в рейтинг РЭО.

Строительство новых объектов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе и снизить общие объемы отходов. Ведь известно, что их захоронение на мусорных полигонах – неэффективно и опасно для окружающей среды.

На сегодняшний день, наряду с переработкой, высокой результативностью и экологичностью отличается метод термического обезвреживания мусора.

Российская компания Эко-Спектрум занимается разработкой и производством оборудования, позволяющего утилизировать более 1300 видов отходов за счет высоких температур горения. Такие установки – инсинераторы – позволяют быстро и сразу в большом объеме обезвредить практически все виды мусора, в том числе и жидкие отходы.

Применение инсинераторов Эко-Спектрум актуально для любого производства и предприятия региона, деятельность которых сопровождается продуцированием мусора. Использование утилизационных комплексов отличается своей эффективностью, простотой и безопасностью: и для операторов оборудования, и для окружающей среды.

Купить инсинераторы Эко-Спектрум – это также сделать свой существенный вклад в реализацию экологического проекта и поиск эффективного решения глобальной мусорной проблемы, нависшей над страной.

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