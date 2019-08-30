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В Мелеузе запустят производство сухих молочных смесей

Добавлено: 30.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе запустят производство сухих молочных смесей

На Мелеузовском молочно-консервном комбинате в 2020 году приступят к реализации инвестиционного проекта по производству сухих смесей для детского питания, сообщает сайт Newsbash.ru.

Проект уже получил свое одобрение на «Инвестиционном часе» в республиканском правительстве.

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Генеральный директор предприятия Лариса Малахова рассказала руководителю Башкортостана Радию Хабирову, что завод начнет выпускать молочные продукты, которые заменят грудное женское молоко.
«На выходе мы получим высококачественные, стерилизованные продукты с большим ассортиментом для детей с первых дней жизни. Всего мы планируем ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сухих смесей для детского питания», — сообщила директор завода. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.
Дополнительно будет создано 80 рабочих мест.

После осмотра производственных цехов Радий Хабиров продегустировал продукцию, которую выпускает предприятие.
«Мы будем вам однозначно помогать и поддерживать. Это важный проект не только для Мелеуза, но и для всей республики», — отметил руководитель республики. Как подчеркнула генеральный директор завода, они применяют в своем производстве только натуральные ингредиенты.
Молоко на комбинат, в основном, поставляют хозяйства Мелеузовского района. Продукция завода поступает в магазины Мелеуза, Салавата, Кумертау и Ишимбая. Ее можно купить и в магазинах одной из крупных федеральных торговых сетей.

Всего на предприятии на сегодняшний день работает 351 человек. Среднемесячная зарплата превышает 27 тысяч рублей.

Объем отгруженной продукции за январь-июль текущего года составил более 1 млрд рублей. Это на 64,1 процента больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

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