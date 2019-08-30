В Мелеузе запустят производство сухих молочных смесей

На Мелеузовском молочно-консервном комбинате в 2020 году приступят к реализации инвестиционного проекта по производству сухих смесей для детского питания, сообщает сайт Newsbash.ru.





Проект уже получил свое одобрение на «Инвестиционном часе» в республиканском правительстве.

«На выходе мы получим высококачественные, стерилизованные продукты с большим ассортиментом для детей с первых дней жизни. Всего мы планируем ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сухих смесей для детского питания», — сообщила директор завода. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.

«Мы будем вам однозначно помогать и поддерживать. Это важный проект не только для Мелеуза, но и для всей республики», — отметил руководитель республики. Как подчеркнула генеральный директор завода, они применяют в своем производстве только натуральные ингредиенты.

Генеральный директор предприятия Лариса Малахова рассказала руководителю Башкортостана Радию Хабирову, что завод начнет выпускать молочные продукты, которые заменят грудное женское молоко.Дополнительно будет создано 80 рабочих мест.После осмотра производственных цехов Радий Хабиров продегустировал продукцию, которую выпускает предприятие.Молоко на комбинат, в основном, поставляют хозяйства Мелеузовского района. Продукция завода поступает в магазины Мелеуза, Салавата, Кумертау и Ишимбая. Ее можно купить и в магазинах одной из крупных федеральных торговых сетей.

Всего на предприятии на сегодняшний день работает 351 человек. Среднемесячная зарплата превышает 27 тысяч рублей.



Объем отгруженной продукции за январь-июль текущего года составил более 1 млрд рублей. Это на 64,1 процента больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

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