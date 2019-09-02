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Радий Хабиров рассказал о возобновлении работы в Мелузовском районе птицеводческого комплекса имени Гафури

Добавлено: 02.09.19
Просмотров: 107
Рубрика: Экономика
Теги: Мелеузовский район
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Радий Хабиров рассказал о возобновлении работы в Мелузовском районе птицеводческого комплекса имени Гафури

В Мелеузовском районе вновь заработает Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, ранее выпускавший мясо под брендом «Индюшкин». Об этом рассказал врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

30 августа Радий Хабиров посетил Мелеузовский район

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Некоторое время назад у предприятия начались проблемы, и его закрыли. Без работы остались около 1 400 человек. Сейчас, по словам Хабирова, найден инвестор. С ним разработан» разумный вариант развития». Как отметил Хабиров, в Мелеузе уже набирают рабочих на производство. Первую продукцию возрожденное предприятие даст осенью.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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