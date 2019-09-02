Радий Хабиров рассказал о возобновлении работы в Мелузовском районе птицеводческого комплекса имени Гафури

В Мелеузовском районе вновь заработает Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, ранее выпускавший мясо под брендом «Индюшкин». Об этом рассказал врио главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Некоторое время назад у предприятия начались проблемы, и его закрыли. Без работы остались около 1 400 человек. Сейчас, по словам Хабирова, найден инвестор. С ним разработан» разумный вариант развития». Как отметил Хабиров, в Мелеузе уже набирают рабочих на производство. Первую продукцию возрожденное предприятие даст осенью.