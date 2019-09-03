В Башкирии объявили о начале реформ в сфере общественного транспорта
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Председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов на совещании в правительстве республики анонсировал реформу общественного транспорта в районах Башкирии. Проектом предусматривается обеспечение сообщения между центром муниципалитета и другими населенными пунктами в пределах района, сообщает сайт Newsbash.ru.
В частности, планируется наладить регулярное транспортное сообщение административного центра с деревнями и селами населением от 100 человек. В настоящий момент разрабатываются муниципальные документы. Сроки проекта – до 1 июля 2020 года.Ранее с 1 сентября все административные центры соединенили с Уфой автобусами «Башавтотранса». По данным Тимура Мухаметьянова, с начала года госперевозчик получил 418 единиц транспорта, всего в этом году планируется поставка 527 автобусов.
«Я всегда поддерживал скорее частных перевозчиков, но считаю, что вся территория базово должна быть покрыта госперевозчиком. Это необходимо, потому что водитель такого перевозчика все равно будет отправляться по графику, даже если у него на весь автобус 2 бабушки сидят. Необходимо, чтобы частники тоже поступали таким же образом», - отметил врио Главы РБ Радий Хабиров.
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