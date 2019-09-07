В Башкирии в Павловское водохранилище выпустят 140 тысяч мальков стерляди
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В предстоящую неделю с 9 по 13 сентября в Павловское водохранилище впервые выпустят мальков стерляди — около 140 тысяч штук, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам и.о. начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиля Биргулиева, мальки стерляди весом 9-15 грамм выращены на рыбзаводе в Пермском крае. Их доставят в емкостях, приспособленных для перевозки живой рыбы.
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