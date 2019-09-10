В Нагаево приступили к строительству поликлиники

В густонаселенном пригороде Нагаево началось строительство поликлиники. Поселок активно застраивается, количество жителей растет, сообщает сайт Newsbash.ru.





Два года назад здесь открылась новая школа на 1250 мест, в этом году заработала детская амбулатория, которая обслуживает 45 детей, а на днях началось строительство поликлиники в квартале улиц Медовой, М. Кулаева, Рощинской и Заповедной.

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Проектом запланировано трехэтажное здание. За одну смену учреждение сможет принять 320 человек.Генподрядчиком строительства выступает ООО «Башкиргражданстрой». Строители оградили площадку, завозят материалы и технику, забивают сваи под фундамент здания, сообщили в пресс-службе мэрии.