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В Нагаево приступили к строительству поликлиники

Добавлено: 10.09.19
Просмотров: 166
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Нагаево приступили к строительству поликлиники

В густонаселенном пригороде Нагаево началось строительство поликлиники. Поселок активно застраивается, количество жителей растет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Два года назад здесь открылась новая школа на 1250 мест, в этом году заработала детская амбулатория, которая обслуживает 45 детей, а на днях началось строительство поликлиники в квартале улиц Медовой, М. Кулаева, Рощинской и Заповедной.

Проектом запланировано трехэтажное здание. За одну смену учреждение сможет принять 320 человек.

Генподрядчиком строительства выступает ООО «Башкиргражданстрой». Строители оградили площадку, завозят материалы и технику, забивают сваи под фундамент здания, сообщили в пресс-службе мэрии.
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