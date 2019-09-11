В Белебеевском районе планируют открыть птицефабрику яичного направления
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ООО «Агрофирма «Линда» в прошлом году выкупила пустующие корпуса бывшего Чеганлинского молочно-товарного комплекса на территории СП Анновский сельсовет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказал руководитель предприятия Данил Фархутдинов, первым делом очистили территорию объекта от бурьяна, укрепили ограждение по всему ее периметру, установили видеонаблюдение, приняли в штат трех охранников.
Для проведения ремонтных работ и приобретение новейшего оборудования, позволяющего свести к минимуму использование ручного труда, предприниматель направил и собственные средства, и кредитные ресурсы. В течение трех лет агрофирма планирует запустить три корпуса для содержания 120 тысяч голов кур-несушек и создать птицефабрику яичного направления с годовым оборотом на 35 млн яиц. Первый цех как раз рассчитан на их укомплектование молодняком кур-несушек.
Открытие нового производства позволит создать около 30 рабочих мест. В селе Анновка и деревне Чеганлы есть желающие устроиться сюда на работу. Обучать новых сотрудников будут опытные специалисты, работающие в баженовских корпусах агрофирмы «Линда».
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