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Башкирские пчеловоды завоевали восемь медалей на выставке «АпиЭкспо» в Канаде

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 107
Рубрика: Экономика
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Башкирские пчеловоды завоевали восемь медалей на выставке «АпиЭкспо» в Канаде

Башкирские пчеловоды удостоены 8 медалей на выставке «АпиЭкспо»: 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды. Также 6 медалей получил Республиканский центр пчеловодства и апитерапии, сообщает сайт Newsbash.ru

На суд жюри было представлено несколько видов меда и другая продукция пчеловодства.

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Высокую оценку получил и стенд, оформленный в национальном стиле. Но главная награда – это золото за косметический продукт, сделанный на основе липового меда.

Высокую оценку получили и предприниматели Башкирии. Награды первой степени удостоилась и восковая свеча в форме медведя. А гордость и бренд республики – липовый мед в сотах – заслужил золотую медаль.
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