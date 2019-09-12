Башкирские пчеловоды завоевали восемь медалей на выставке «АпиЭкспо» в Канаде

На суд жюри было представлено несколько видов меда и другая продукция пчеловодства.

Высокую оценку получил и стенд, оформленный в национальном стиле. Но главная награда – это золото за косметический продукт, сделанный на основе липового меда.Высокую оценку получили и предприниматели Башкирии. Награды первой степени удостоилась и восковая свеча в форме медведя. А гордость и бренд республики – липовый мед в сотах – заслужил золотую медаль.