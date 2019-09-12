Башкирские пчеловоды завоевали восемь медалей на выставке «АпиЭкспо» в Канаде
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Башкирские пчеловоды удостоены 8 медалей на выставке «АпиЭкспо»: 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды. Также 6 медалей получил Республиканский центр пчеловодства и апитерапии, сообщает сайт Newsbash.ru.
На суд жюри было представлено несколько видов меда и другая продукция пчеловодства.
Высокую оценку получили и предприниматели Башкирии. Награды первой степени удостоилась и восковая свеча в форме медведя. А гордость и бренд республики – липовый мед в сотах – заслужил золотую медаль.
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