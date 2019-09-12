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Минтруд установил МРОТ на 2020 год

Добавлено: 12.09.19
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Рубрика: Экономика
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Минтруд установил МРОТ на 2020 год

Минтруд установил новый размер минимальной оплаты труда. В 2020 году он составит 12130 рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект министерства.

12 сентября документ рассмотрят на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает сайт Newsbash.ru.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год, говорится в пояснительной записке. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

Так как в текущем году прожиточный минимум за второй квартал составил 12130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год.
Если законопроект будет поддержан Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, его внесут на рассмотрение в Государственную Думу.
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