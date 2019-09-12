В Башкирии на приобретение контейнеров и оборудование площадок под них потратили 800 млн рублей
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В Башкирии на реализацию мусорной реформы направлено более 800 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов на круглом столе, посвященном реализации мусорной реформы, сообщает сайт Newsbash.ru.
«С начала года районы потратили 500 миллионов рублей на приобретение контейнеров и площадок, еще 200 млн — на строительство последних. И 100 миллионов рублей направили на возведение новых комплексов и проектирование мусоросортировочных комплексов. Это значительные инвестиции», — отметил Нияз Фазылов.По его словам, желательно, «чтобы региональные операторы, предприниматели, которые работают в этой области, могли привлекать средства для того, чтобы уже строились объекты по переработке отходов, а не просто захоронение».
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«Чтобы качественно оказывать услугу по вывозу, нужна однозначно новая современная техника, которая сможет и увезти больше, спрессовать и не будет так часто ломаться. Все это в конечном счете ложится на плечи жителей и юридические лица, которые обязаны оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов», — сказал Нияз Фазылов.
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