В Альшеевском и Белебеевском районах Башкирии построят свинокомплексы
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Соответствующий проект властям представил заместитель генерального директора ООО «Башкирская мясная компания» Ринат Зайнуллин, сообщает сайт Newsbash.ru.
Инвестор намерен вложить в строительство 3 млрд рублей, производственная мощность комплексов составит 15 тысяч тонн свинины в год. На предприятиях людям предоставят 135 рабочих мест.
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