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В Альшеевском и Белебеевском районах Башкирии построят свинокомплексы

Добавлено: 13.09.19
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Рубрика: Экономика
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В Альшеевском и Белебеевском районах Башкирии построят свинокомплексы

Соответствующий проект властям представил заместитель генерального директора ООО «Башкирская мясная компания» Ринат Зайнуллин, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инвестор намерен вложить в строительство 3 млрд рублей, производственная мощность комплексов составит 15 тысяч тонн свинины в год. На предприятиях людям предоставят 135 рабочих мест.

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Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов оценил проект как «очень крупный» и отметил, что он станет частью создаваемого в республике животноводческого кластера.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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