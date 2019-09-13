В Ишимбайском и Уфимском районах построят экокомплексы по переработке мусора

Объекты могут появиться в Ишимбайском и Уфимском районах. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции. Инвестиционные проекты находятся в стадии проектирования. На сегодняшний день районы Башкортостана на 75 процентов обеспечены мусорными контейнерами и площадками для сбора отходов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, к концу 2019 года в республике установят 25 тысяч мусорных баков и 10 тысяч площадок для них. Также отметили и показатель собираемости. По Уфе за вывоз мусора платят 90 процентов горожан, а в районах республики – свыше 60 процентов.

«У нас есть инвестиционные проекты, несколько крупных инвестиционных проектов находятся в стадии проектирования – это экокомплекс в Ишимбайском районе Республики Башкортостан. Мы уже два раза были на «Инвестиционном часе» у Радия Фаритовича, обсуждали вопросы дальнейшей переработки. Месяц назад принято решение о включении в территориальную схему крупного комплекса мощностью в 400 тысяч тон – это самый крупный комплекс в Башкирии, в Уфимском районе».

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Автор: Айгуль Резяпова