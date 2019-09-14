В Башкирии переполнены 8 полигонов твёрдых бытовых отходов

Сегодня в Башкирии восемь полигонов твёрдых бытовых отходов переполнены. Необходимо строить мусороперерабатывающие комплексы. Об этом сообщил зам. министра природопользования и экологии республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По словам Нияза Фазылова, из-за нерентабельности часть сортировочных комплексов не могут запуститься в этом году. Также он отметил, что в Башкирии наблюдается нехватка полигонов.Напомним, в рамках популяризации раздельного сбора ТБО студентам было предложено в свободной форме высказаться о том, как собирается мусор и сортируется.