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В Башкирии переполнены 8 полигонов твёрдых бытовых отходов

Добавлено: 14.09.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии переполнены 8 полигонов твёрдых бытовых отходов

Сегодня в Башкирии восемь полигонов твёрдых бытовых отходов переполнены. Необходимо строить мусороперерабатывающие комплексы. Об этом сообщил зам. министра природопользования и экологии республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам Нияза Фазылова, из-за нерентабельности часть сортировочных комплексов не могут запуститься в этом году. Также он отметил, что в Башкирии наблюдается нехватка полигонов.

Напомним, в рамках популяризации раздельного сбора ТБО студентам было предложено в свободной форме высказаться о том, как собирается мусор и сортируется.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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