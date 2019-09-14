Стал известен размер пенсии в 2020 году в России
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В России в следующем году произойдет рост пенсий. Сколько составит средний размер выплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трехстороннюю комиссию, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05 процента, то есть, выше уровня инфляции. Аналогичный подход будет применяться и дальше: в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6 процента, а социальные — на семь процентов, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В результате средний размер страховой пенсий по старости для неработающего пенсионера повысится к 2020 году и составит 16,4 тысячи рублей, пояснили специалисты.
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