Стал известен размер пенсии в 2020 году в России

В России в следующем году произойдет рост пенсий. Сколько составит средний размер выплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трехстороннюю комиссию, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05 процента, то есть, выше уровня инфляции. Аналогичный подход будет применяться и дальше: в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6 процента, а социальные — на семь процентов, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В результате средний размер страховой пенсий по старости для неработающего пенсионера повысится к 2020 году и составит 16,4 тысячи рублей, пояснили специалисты.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил пересчитать пенсии и другие социальные выплаты с начала 2019 года, отметив, что индексация пенсий должна проводиться уже после того, как размер выплат будет доведен до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера.





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