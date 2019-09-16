В Башкирии увеличится величина прожиточного минимума пенсионера

Озвучена позитивная новость, касающаяся дохода людей, находящихся на пенсии. В Башкирии принят закон, согласно которому в нашем регионе в будущем году вырастет величина прожиточного минимума пенсионера, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщается, что прожиточный минимум для пенсионеров в 2020 году составит 8 645 рублей.

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На что влияет данный показатель? От величины прожиточного минимума пенсионера зависит назначение социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством, пояснили специалисты пресс-службы Минтруда РБ. Таким образом, новация касается малообеспеченных пенсионеров.Напомним, что подобная социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера в том или ином регионе. Выплата производится Пенсионным фондом Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.Ранее в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил проводить индексацию пенсий после того, как размер выплат будет доведен до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.Читайте также о том, что пенсионеры Башкирии могут жить в приемной семье и о том, что к 2020 году средний размер пенсий для неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.