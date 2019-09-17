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Минфин рассказал об условиях помощи многодетным семьям для погашения ипотеки

Добавлено: 17.09.19
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Рубрика: Экономика
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Минфин рассказал об условиях помощи многодетным семьям для погашения ипотеки

Российские власти утвердили порядок выплат 450 тысяч рублей семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, сообщает сайт Newsbash.ru.


По информации Минфина, право на участие в программе имеют жители России, которые являются заёмщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с первого января этого года по 31 декабря 2022 года. В ведомстве отметили, что правила действуют также на жителей страны, которые усыновили третьего и последующих детей.

В России многодетным семьям помогут погасить ипотеку

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Для получения денежных средств россияне должны предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, являющуюся кредитором по ипотечному кредиту.
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