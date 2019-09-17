В октябре 2019 года на 4,3 процента вырастет зарплата бюджетников

В России согласно распоряжению правительства с 1 октября будет повышена заработная плата работникам бюджетной сферы, к числу которых относятся сотрудники казенных и госучреждений, федеральных государственных органов, гражданских людей воинских частей и ряда других специалистов. Их размер заработной платы возрастёт на 4,3%, сообщает сайт Newsbash.ru.



Однако, как пояснил эксперт Владимир Варшавский, прибавки к зарплате стоит ждать персоналу только в определенных регионах России.

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По сообщению «LIFE», эксперты считают, что доплата может быть не столь ощутимой. Не исключено, что конечная цифра даже снизится, поясняют аналитики, поскольку работодатели, премируя работника по одной статье, вправе вычесть из другой.По мнению юриста Петра Гусятникова дополнительных денег могут не получить специалисты, в трудовых договорах которых прописана минималка, а остальная часть выделяется в качестве премии. Однако работодатель может пойти на хитрость и посчитать, что сотрудник не достаточно поработал, чтобы получить добавку к зарплате.По его словам, самая крайняя мера в этом списке – это обращение в суд.