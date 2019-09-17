В октябре 2019 года на 4,3 процента вырастет зарплата бюджетников
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В России согласно распоряжению правительства с 1 октября будет повышена заработная плата работникам бюджетной сферы, к числу которых относятся сотрудники казенных и госучреждений, федеральных государственных органов, гражданских людей воинских частей и ряда других специалистов. Их размер заработной платы возрастёт на 4,3%, сообщает сайт Newsbash.ru.
Однако, как пояснил эксперт Владимир Варшавский, прибавки к зарплате стоит ждать персоналу только в определенных регионах России.
По мнению юриста Петра Гусятникова дополнительных денег могут не получить специалисты, в трудовых договорах которых прописана минималка, а остальная часть выделяется в качестве премии. Однако работодатель может пойти на хитрость и посчитать, что сотрудник не достаточно поработал, чтобы получить добавку к зарплате.
По его словам, самая крайняя мера в этом списке – это обращение в суд.
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