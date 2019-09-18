В Бирском районе начали лабораторные исследования песка из местного карьера. Результаты анализа должны определить, насколько пригоден местный материал для отсыпки дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.



Напомним, накануне Радий Хабиров раскритиковал администрацию района за «золотые дороги». Отсыпка песком и гравием километрового участка там обошлась в 5 миллионов рублей. Как это объясняют местные власти и что предпримут, выясняла корреспондент «Вести-Башкортостан» Гульназ Нураева.



Год от года, рассказывает Александр Никитин, он и его односельчане оказываются отрезанными от внешнего мира. Единственная грунтовая дорога, соединяющая деревню Айбашево с городом, во время весеннего половодья практически исчезала.





На самом размываемом участке, рассказывают представители местной администрации, уже проложили водопропускную трубу. Уложили слой песчано-гравийной смеси, начали отсыпку щебнем. Ширина самой дороги в итоге составила 8 метров. Хотя по документам эта цифра должна быть больше.Общая протяженность ремонтируемого участка почти 700 метров. Его стоимость республиканскому бюджету обойдется в итоге в 3 млн 200 тысяч рублей. Это почти полмиллиона за стометровый участок. Аналогичные затраты и на дорогу, ведущую в деревню Шелканово.Ширина этого участка вместе с обочиной составила 10 метров. При том, что в сметной документации было так же указано на полметра больше. По данным местных властей, соответственно увеличится и протяженность ремонтируемого участка дороги. Большие затраты администрация объясняет тем, что щебень сюда везут аж за 200 километров – из Салаватского района.На оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров жестко раскритиковал администрацию Бирска за дорогие дороги. Для сравнения, отсыпка одного километра в Абзелиловском районе стоит почти в 10 раз дешевле — 500 тысяч рублей. Руководитель региона, подчеркнул необходимость максимального использования собственных ресурсов. В том же Бирском районе инспекторы Минэкологии обнаружили карьер.

Вот оно – то самое место близ деревни Кусекеево в Бирском районе. Видно, что его разрабатывают. Песок здесь добывают местные жители для личных нужд. Насколько этот материал пригоден для отсыпки дорог, теперь предстоит установить.



Известно, что сейчас на месте уже отобран материал для лабораторных исследований. В самом районе ожидают визит комиссии, которая проверит устранение выявленных нарушений при строительстве дорог.



Оплата работ подрядчику, а это деньги республиканского бюджета, будет производится лишь после выполнения всех работ и устранения недочетов.

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