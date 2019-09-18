В Башкирии МРОТ составит 13 949 рублей
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В России повысится минимальный размер оплаты труда. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложение Министерства труда, сообщает сайт Newsbash.ru.
Законопроект предполагает повышение МРОТ до 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. Это на 850 рублей больше, чем сейчас. По подсчетам властей, новый размер минимальной оплаты труда затронет около 3,2 млн россиян, половина из которых работает в бюджетной сфере.
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Напомним, последний раз МРОТ повышался в январе 2019 года, тогда сумма выросла на 117 рублей.
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