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В Башкирии МРОТ составит 13 949 рублей

Добавлено: 18.09.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии МРОТ составит 13 949 рублей

В России повысится минимальный размер оплаты труда. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложение Министерства труда, сообщает сайт Newsbash.ru.


Законопроект предполагает повышение МРОТ до 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. Это на 850 рублей больше, чем сейчас. По подсчетам властей, новый размер минимальной оплаты труда затронет около 3,2 млн россиян, половина из которых работает в бюджетной сфере.

В Башкирии МРОТ составит 13 тысяч рублей с 2019 года

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Что касается Башкирии, в республике МРОТ будет еще выше. С учетом 15-процентного уральского коэффициента сумма составит 13 949 рублей, вместо нынешних 12 972 рублей. В Гострудинспекции подчеркивают, что в МРОТ не входит оплата за сверхурочную работу, ночные смены и работу в праздничные дни.

Напомним, последний раз МРОТ повышался в январе 2019 года, тогда сумма выросла на 117 рублей.
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