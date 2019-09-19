В ЭСКБ Башкирии рассказали, почему в платежках за свет появились двойные начисления

Жители Башкирии в прошлом месяце получили завышенные платежки на электроэнергию. Оказалось, произошла накладка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Представители ЭСКБ пояснили, что двойные начисления получились из-за перехода на прямые договоры.

«В первый месяц начисления произведены по нормативу, так как управляющая компания не передала информацию о приборах учета», – объяснили в сбытовой компании.

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В следующем месяце счет будет корректным, но при условии, что собственники вовремя передали показания счетчиков. Чтобы ситуация не повторялась, жильцам советуют передавать текущие показания счетчиков электроэнергии в период с 20 по 23 число каждого месяца. Если данные придут после этого срока, плата за свет будет рассчитываться по среднемесячному потреблению.