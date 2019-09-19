В ЭСКБ Башкирии рассказали, почему в платежках за свет появились двойные начисления
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Жители Башкирии в прошлом месяце получили завышенные платежки на электроэнергию. Оказалось, произошла накладка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Представители ЭСКБ пояснили, что двойные начисления получились из-за перехода на прямые договоры.
«В первый месяц начисления произведены по нормативу, так как управляющая компания не передала информацию о приборах учета», – объяснили в сбытовой компании.
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