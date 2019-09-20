В Уфе заморозили строительство «Восточного выезда»

Реализация проекта строительства транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы» заморожена, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».



«Уверен, что мы придем к общему знаменателю», — отметил Мухаметьянов.

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По информации издания, об этом сообщил журналистам глава Госкомитета по транспорту и дорожному строительству Тимур Мухаметьянов.Чиновник отметил, что в настоящий момент с концессионером – Башкирской концессионной компанией ведутся переговоры о том, чтобы снизить финансовую нагрузку на региональный дорожный фонд.