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В Уфе заморозили строительство «Восточного выезда»

Добавлено: 20.09.19
Просмотров: 161
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе заморозили строительство «Восточного выезда»

Реализация проекта строительства транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы» заморожена, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

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По информации издания, об этом сообщил журналистам глава Госкомитета по транспорту и дорожному строительству Тимур Мухаметьянов.

Чиновник отметил, что в настоящий момент с концессионером – Башкирской концессионной компанией ведутся переговоры о том, чтобы снизить финансовую нагрузку на региональный дорожный фонд.
 «Уверен, что мы придем к общему знаменателю», — отметил Мухаметьянов.
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