С 25 сентября многодетные семьи могут подать заявки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке
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Многодетные семьи смогут подавать заявки в банки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке с 25 сентября. Информацию об этом в пятницу распространила компания «Дом.РФ», выступающая оператором госпрограммы, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Постановление вступает в силу 25 сентября 2019 года. Начиная с этой даты, семьи могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юрлиц, выдающих ипотечные кредиты.
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