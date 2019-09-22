Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » С 25 сентября многодетные семьи могут подать заявки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке

С 25 сентября многодетные семьи могут подать заявки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке

Добавлено: 22.09.19
Просмотров: 47
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
С 25 сентября многодетные семьи могут подать заявки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке

Многодетные семьи смогут подавать заявки в банки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке с 25 сентября. Информацию об этом в пятницу распространила компания «Дом.РФ», выступающая оператором госпрограммы, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Постановление вступает в силу 25 сентября 2019 года. Начиная с этой даты, семьи могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита», — говорится в сообщении.

Минфин рассказал об условиях помощи многодетным семьям для погашения ипотеки

Читайте также:

Минфин рассказал об условиях помощи многодетным семьям для погашения ипотеки
Напомним, 7 сентября российское правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Право на компенсацию до 450 тысяч рублей получили семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок.

Отмечается, что участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юрлиц, выдающих ипотечные кредиты.
Читать еще...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Минфин рассказал об условиях помощи многодетным семьям для погашения ипотеки
Экономика
Минфин рассказал об условиях помощи многодетным семьям для погашения ипотеки
В России многодетным семьям помогут погасить ипотеку
Экономика
В России многодетным семьям помогут погасить ипотеку
Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца
Экономика
Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца
В Башкирии с начала 2018 года около 5,5 тысяч семей получили статус многодетных
Общество
В Башкирии с начала 2018 года около 5,5 тысяч семей получили статус многодетных
В Башкирии запустят новые программы покупки жилья для молодых семей
Общество
В Башкирии запустят новые программы покупки жилья для молодых семей
В Башкирии утвердили размер выплат на каждого ребенка в многодетных семьях
Общество
В Башкирии утвердили размер выплат на каждого ребенка в многодетных семьях
В Башкирии работодателям возместят траты на обучение сотрудников
Общество
В Башкирии работодателям возместят траты на обучение сотрудников
В Башкирии утвердили правила получения компенсации за детский сад
Общество / Образование
В Башкирии утвердили правила получения компенсации за детский сад
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: