С 25 сентября многодетные семьи могут подать заявки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке

Многодетные семьи смогут подавать заявки в банки на списание 450 тысяч рублей по ипотеке с 25 сентября. Информацию об этом в пятницу распространила компания «Дом.РФ», выступающая оператором госпрограммы, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Постановление вступает в силу 25 сентября 2019 года. Начиная с этой даты, семьи могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита», — говорится в сообщении.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, 7 сентября российское правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Право на компенсацию до 450 тысяч рублей получили семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок.Отмечается, что участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юрлиц, выдающих ипотечные кредиты.