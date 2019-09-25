В Башкирии построят две новые железнодорожные ветки: Уфа-Агидель и Сибай-Сара

В Башкирии построят две новые железнодорожные ветки: первая соединит города Уфа и Агидель, а вторая – Сибай и село Сара Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова, сообщает сайт Newsbash.ru.





По его словам, строительство новых веток железной дороги на севере и юге Республики Башкортостан позволит сократить расстояние перевозок грузов до пограничных пунктов пропуска Орск и Сагарчин от Москвы и Санкт-Петербурга на 430 и 250 километров по транспортным коридорам Север-Юг и Транссиб соответственно.

«Тем самым мы по факту прорубаем новое железнодорожное транспортное сообщение между Балтикой и странами Центральной Азии», – добавил Мухаметьянов.

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Строительство новых железнодорожных веток предусмотрено соглашением о сотрудничестве между РЖД и правительством Республики Башкортостан, подписанным во вторник, 24 сентября на транспортном форуме в Уфе.Отметим, что строительство железнодорожной ветки Уфа – Агидель было одобрено 26 августа на встрече Радия Хабирова с президентом России Владимиром Путиным, об этом сообщила пресс-служба главы РБ.