Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии построят две новые железнодорожные ветки: Уфа-Агидель и Сибай-Сара

В Башкирии построят две новые железнодорожные ветки: Уфа-Агидель и Сибай-Сара

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 96
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии построят две новые железнодорожные ветки: Уфа-Агидель и Сибай-Сара

В Башкирии построят две новые железнодорожные ветки: первая соединит города Уфа и Агидель, а вторая – Сибай и село Сара Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова, сообщает сайт Newsbash.ru.


По его словам, строительство новых веток железной дороги на севере и юге Республики Башкортостан позволит сократить расстояние перевозок грузов до пограничных пунктов пропуска Орск и Сагарчин от Москвы и Санкт-Петербурга на 430 и 250 километров по транспортным коридорам Север-Юг и Транссиб соответственно.

Порт Агидель соединят с селом Арлан бетонной автодорогой

Читайте также:

Порт Агидель соединят с селом Арлан бетонной автодорогой
«Тем самым мы по факту прорубаем новое железнодорожное транспортное сообщение между Балтикой и странами Центральной Азии», – добавил Мухаметьянов.
Строительство новых железнодорожных веток предусмотрено соглашением о сотрудничестве между РЖД и правительством Республики Башкортостан, подписанным во вторник, 24 сентября на транспортном форуме в Уфе.

Отметим, что строительство железнодорожной ветки Уфа – Агидель было одобрено 26 августа на встрече Радия Хабирова с президентом России Владимиром Путиным, об этом сообщила пресс-служба главы РБ.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Порт Агидель соединят с селом Арлан бетонной автодорогой
Экономика
Порт Агидель соединят с селом Арлан бетонной автодорогой
В Уфе планируют запустить скоростной трамвай
Это интересно
В Уфе планируют запустить скоростной трамвай
Радий Хабиров обсудил в Москве вопросы развития транспортной системы Башкирии
Политика
Радий Хабиров обсудил в Москве вопросы развития транспортной системы Башкирии
Агидель, Сибай и Межгорье получат господдержку
Экономика
Агидель, Сибай и Межгорье получат господдержку
В Кумертау появится новый переезд за 300 млн рублей
Экономика
В Кумертау появится новый переезд за 300 млн рублей
В Туймазах, Дюртюлях, Бирске и в Уфе (Затон) построят новые поликлиники и хирургические корпуса
Здравоохранение
В Туймазах, Дюртюлях, Бирске и в Уфе (Затон) построят новые поликлиники и хирургические корпуса
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Общество
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: