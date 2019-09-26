В России в 2020 году увеличится размер маткапитала

Размер материнского капитала в России в 2020 году вырастет на 13 тысяч рублей и составит 466 тысяч. Сегодня матерям идут выплаты в размере 453 тысяч рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Для этих целей в бюджет страны заложили 316 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Согласно проекту закона о бюджете РФ, в ближайшие три года значительную часть российского капитала направят на развитие медицины и диспансеризацию. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования в следующем году составят порядка 2,4 трлн рублей.

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Ранее агсообщалось о том, что в Башкирии более 12 тысяч семей отправляют средства материнского капитала на образование. Также Минтруд РФ предложил сделать данную меру социальной поддержки семей, в которых рождается второй ребенок, бессрочной.