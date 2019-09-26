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В Уфе построят дорогу по улице Валерия Лесунова

Добавлено: 26.09.19
Просмотров: 14
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе построят дорогу по улице Валерия Лесунова

В микрорайоне Инорс подготавливается участок под строительство дороги по улице Валерия Лесунова, сообщает Администрация Уфы.


Организована вырубка леса, демонтаж ограждающих конструкций. Также ведется переустройство инженерных коммуникаций для монтажа ливневой канализации, сообщает сайт Newsbash.ru.

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План предполагает строительство дороги в два этапа: первый – от улицы Сельская Богородская до бульвара Баландина по улице Валерия Лесунова, протяженность которого составит 984 метра, и второй – от бульвара Баландина до улицы Ферина. Длина его будет 462 метра.

Дорога планируется четырехполосной, с тротуарами и велодорожками.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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