В Уфе построят дорогу по улице Валерия Лесунова
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В микрорайоне Инорс подготавливается участок под строительство дороги по улице Валерия Лесунова, сообщает Администрация Уфы.
Организована вырубка леса, демонтаж ограждающих конструкций. Также ведется переустройство инженерных коммуникаций для монтажа ливневой канализации, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дорога планируется четырехполосной, с тротуарами и велодорожками.
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