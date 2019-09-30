Регоператор «Эко-сити» планирует построить в Баймакском районе мусоросортировочный комплекс
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В Баймакском районе Башкирии построят мусоросортировочный комплекс. Компания «Эко-сити», которая является региональным оператором на юге и юго-востоке республики, на инвестчасе представила свой проект, сообщает сайт Newsbash.ru.
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