Регоператор «Эко-сити» планирует построить в Баймакском районе мусоросортировочный комплекс

В Баймакском районе Башкирии построят мусоросортировочный комплекс. Компания «Эко-сити», которая является региональным оператором на юге и юго-востоке республики, на инвестчасе представила свой проект, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Новый завод сможет обрабатывать 100 тысяч тонн отходов в год. Он будет состоять из сортировочной линии, полигона и цеха для органического мусора. Инвестор готов вложить в проект 540 млн рублей. При успешной реализации республика получит 102 новых рабочих места и 660 млн рублей в бюджет в течение 10 лет.