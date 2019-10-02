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С 1 января 2020 года в России на 6,6 процента увеличится пенсия

Добавлено: 02.10.19
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Рубрика: Экономика
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С 1 января 2020 года в России на 6,6 процента увеличится пенсия

Более 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.


Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента, сообщает сайт Newsbash.ru.

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С 1 апреля 2020 года планируется также увеличить пенсии по государственному обеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — предварительно на 7 процентов. Такая мера коснется примерно 4 млн россиян, из которых 3,2 млн получают социальные пенсии.

В республике насчитывается сейчас 1,2 млн пенсионеров. В этом году расходы на выплату пенсий и ежемесячных денежных выплат составили в Башкирии 169 млрд рублей.
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