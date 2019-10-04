В Туймазинском районе отремонтировали мост через реку Усень
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Сегодня в Туймазинском районе после ремонта сдали мост через реку Усень. Теперь, движение по трассе М5 на данном участке автомобильной дороги, в которой еще летом имелись бесконечные пробки, целиком восстановлено.
Мостостроители из соседнего Татарстана управились с ремонтными работами на переправе с опережением запланированных сроков. Согласно заявлению заказчика, жалоб к проделанным объемам нет. Все сделано с соблюдением эксплуатационных норм.
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«Работы по графику должны были быть закончены 25 ноября, но в связи с полным завершением работ подрядная организация сдала работы раньше, и на сегодняшний день мост открыт для движения автомобильного транспорта».
И. Кильмаков, главный инженер мостостроительной компании:
«Гидроизоляция на переправе сделана из напыляемых материалов. Потом уже производятся работы по устройству асфальтированного покрытия. Срок эксплуатации этого объекта за счет данных материалов увеличится».
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