В Туймазинском районе отремонтировали мост через реку Усень

Сегодня в Туймазинском районе после ремонта сдали мост через реку Усень. Теперь, движение по трассе М5 на данном участке автомобильной дороги, в которой еще летом имелись бесконечные пробки, целиком восстановлено.



Мостостроители из соседнего Татарстана управились с ремонтными работами на переправе с опережением запланированных сроков. Согласно заявлению заказчика, жалоб к проделанным объемам нет. Все сделано с соблюдением эксплуатационных норм.

«Работы по графику должны были быть закончены 25 ноября, но в связи с полным завершением работ подрядная организация сдала работы раньше, и на сегодняшний день мост открыт для движения автомобильного транспорта».

«Гидроизоляция на переправе сделана из напыляемых материалов. Потом уже производятся работы по устройству асфальтированного покрытия. Срок эксплуатации этого объекта за счет данных материалов увеличится».

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