Радий Хабиров: "В каждом муниципалитете должна быть моющая машина"

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал муниципалитеты в следующем году всерьез заняться влажной уборкой городских дорог.





«Надо проанализировать, какая моющая техника есть в муниципалитетах, в каждом должна быть моющая машина», — сказал Радий Хабиров на транспортном часе в Правительстве Башкирии 7 октября.

Фото: мэрия Уфы

По его словам, в Уфе с пылью справились и суховеев в столице уже нет. Однако эта проблема сохраняется в других городах Башкирии, особенно южных.На совещании также обсудили затраты на содержание дорог.Выяснилось, что по нормативу должно выделяться 728 тысяч рублей в год на километр, а по факту выделяется только треть. На муниципальных дорогах ситуация сложнее, их 33 тысяч километров, субсидируется треть, при нормативе 158 тысяч рублей муниципалитеты получают 78 тысяч рублей. Причем содержание уличной дорожной сети внутри муниципалитетов со стороны республики не финансируется. На совещании предложили Гострансу и Минфину рассмотреть выделение субсидий бюджетам городов на содержание дорог, которые являются въездными.