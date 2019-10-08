В Башкирии в 2020 году введут налог на самозанятых граждан

В 2020 году самозанятые граждане Башкирии начнут платить налог на профессиональный доход.





Об этом в своем выступлении на заседании инвестиционного совета сообщил глава региона Радий Хабиров. Башкортостан присоединится к числу четырех экспериментальных регионов, где в 2019 году был введен налог для самозанятых граждан. Это - Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан.

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Тестовый период сроком на десять лет предусматривает специальный режим: граждане имеющие доход менее 2,4 млн рублей смогут вносить 4% процента от дохода при расчетах с физлицами и 6% - с физическими и юрлицами.В пресс-службе отметили, что подобная схема позволит вести легальный бизнес без опасности получить штраф за подработку.