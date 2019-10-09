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В Уфе на 5 рублей может повыситься стоимость проезда в маршрутках

Добавлено: 09.10.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе на 5 рублей может повыситься стоимость проезда в маршрутках

Об этом руководитель одной из транспортных компаний заявил на пресс-конференции, организованной издательством «Коммерсантъ». По словам предпринимателя, он осознает, что действие вызовет недовольство среди населения.

Частным перевозчикам Башкирии потребуется около 150 тысяч рублей для оснащения маршруток по новым требованиям

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При этом маршруткам якобы не выгодно возить людей по имеющимся ценам. Между тем чиновники, наоборот, отметили, что убытки терпит государство, которое недополучает налоги. Ведь фактически прибыль с маршруток документально нигде не учитывается.

В конце года должны состояться торги, на которых будут распределяться маршруты между перевозчиками. Кроме того, в Гострансе отметили, что намерены привести в порядок автовокзалы республики. На эти цели будет потрачено свыше миллиарда рублей.

Источник: bash.news
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