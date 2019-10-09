В Уфе на 5 рублей может повыситься стоимость проезда в маршрутках

Об этом руководитель одной из транспортных компаний заявил на пресс-конференции, организованной издательством «Коммерсантъ». По словам предпринимателя, он осознает, что действие вызовет недовольство среди населения.



При этом маршруткам якобы не выгодно возить людей по имеющимся ценам. Между тем чиновники, наоборот, отметили, что убытки терпит государство, которое недополучает налоги. Ведь фактически прибыль с маршруток документально нигде не учитывается.В конце года должны состояться торги, на которых будут распределяться маршруты между перевозчиками. Кроме того, в Гострансе отметили, что намерены привести в порядок автовокзалы республики. На эти цели будет потрачено свыше миллиарда рублей.