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В Туймазинском районе началось строительство комплекса по сортировке мусора

Добавлено: 10.10.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе началось строительство комплекса по сортировке мусора

Заложен фундамент общей площадью 2000 квадратных метров. К началу декабря планируется полностью смонтировать металлический каркас здания.


Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2020 года.

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﻿«Комплекс рассчитан на переработку 100 тонн твердых коммунальных отходов в год. Он будет оснащен современными системами «Грохот» и «Шредер». Первая будет просеивать всю органику, извлекая из отходов около 30% ресурсов, пригодных для дальнейшего использования, вторая – измельчать крупногабаритные отходы, — рассказал директор ООО «Экология — Т» (регоператор по зоне № 4) Ильнур Шакиров.
В целом по зоне № 4 планируется строительство 4 мусоросортировочных комплексов и 5 мусоросортировочных станций, оборудование которых механизировано и позволит разделять поток отходов на две фракции: мелкую, размер которой до 40 мм, и, как правило, в нее входят органические отходы и крупную фракцию, которая составляет около 60% отходов и в которую входит извлекаемое вторичное сырье. Таким образом, вся органика будет оставаться на небольших сельских полигонах, продлевая срок его эксплуатации, а картон, пластик и другое вторичное сырье пойдут на глубокую сортировку и переработку, которые будут обеспечивать 4 крупных мусоросортировочных комплекса, сообщили в Минэкологии региона.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Минэкологии РБ
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