В Туймазинском районе началось строительство комплекса по сортировке мусора

Заложен фундамент общей площадью 2000 квадратных метров. К началу декабря планируется полностью смонтировать металлический каркас здания.





Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2020 года.

﻿«Комплекс рассчитан на переработку 100 тонн твердых коммунальных отходов в год. Он будет оснащен современными системами «Грохот» и «Шредер». Первая будет просеивать всю органику, извлекая из отходов около 30% ресурсов, пригодных для дальнейшего использования, вторая – измельчать крупногабаритные отходы, — рассказал директор ООО «Экология — Т» (регоператор по зоне № 4) Ильнур Шакиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Минэкологии РБ

В целом по зоне № 4 планируется строительство 4 мусоросортировочных комплексов и 5 мусоросортировочных станций, оборудование которых механизировано и позволит разделять поток отходов на две фракции: мелкую, размер которой до 40 мм, и, как правило, в нее входят органические отходы и крупную фракцию, которая составляет около 60% отходов и в которую входит извлекаемое вторичное сырье. Таким образом, вся органика будет оставаться на небольших сельских полигонах, продлевая срок его эксплуатации, а картон, пластик и другое вторичное сырье пойдут на глубокую сортировку и переработку, которые будут обеспечивать 4 крупных мусоросортировочных комплекса, сообщили в Минэкологии региона.