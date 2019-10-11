С 1 ноября во всех муниципалитетах Башкирии начнут работу бизнес-шерифы

На пятом Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС Радий Хабиров заявил, что в Башкирии начнут работать бизнес-шерифы. В каждой администрации всех городов Башкирии один из заместителей главы будет отвечать за развитие предпринимательства.





«Задача бизнес-шерифа - не только помощь бизнесменам, но и формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в муниципалитете. Специалисты обязаны проработать все системные вопросы, выявить барьеры и содействовать их устранению, обеспечить комфортные условия для предпринимателей. И, конечно, они должны постоянно работать с ними, наладив обратную связь», – пояснила и.о. председателя госкомитета по предпринимательству и туризму республики Римма Бойцова.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников

Институт бизнес-шерифов начнет работу с 1 ноября. Новые заместители, отмечается в релизе правительства, должны быть на одной волне с предпринимателям.