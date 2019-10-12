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В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 108
Рубрика: Экономика
Теги: Стерлибашевский район
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В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Стерля» села Стерлибашево был построен в 2005 году. Здесь имеется 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, тренажерный зал, два зала для занятий по борьбе курэш и самбо. В ДЮСШ занимаются 830 детей по 10 видам спорта.


Директор детско-юношеской спортшколы Ильнур Исламуратов рассказал главе Башкортостана, что на сегодняшний день стоит вопрос о проведении капитального ремонта здания. В стене здания имеется трещина, чаша плавательного бассейна начала пропускать воду, сточные дождевые воды через отмостки и фундамент начали попадать в подвальное помещение, кровля здания частично протекает.

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Ориентировочная стоимость работ по техническому обследованию составляет 439,8 тысяч рублей. Радий Хабиров сказал, что ремонт нужно провести и он даст необходимые поручения.

Глава Башкортостана в селе Первомайский осмотрел двухэтажное здание, в котором располагается ФАП. Здесь он побеседовал с местным фельдшером, поинтересовался условиями работы, обеспеченностью лекарствами. В селе требуется свой дом культуры, первоначально районные власти хотели его расположить в этом двухэтажном здании 1968 года постройки.

Радий Хабиров отметил, что этот вопрос требует проработки. Местные жители рассказали главе региона, что в ряде двухэтажных домов требуется капитальный ремонт крыш.

Радий Хабиров дал поручение министерству ЖКХ рассмотреть обращения граждан и решить проблему с ремонтом крыш.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ИА "Башинформ"
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